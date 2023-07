Spaziergänger haben am Freitagabend einen jungen Heuler am Elbstrand in Hamburg-Övelgönne gefunden. Das offensichtlich von der Mutter getrennte Jungtier wirkte sehr geschwächt und wurde von alarmierten Feuerwehrleuten eingefangen, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Die Retter brachten das Tier zur Betreuung ins Schwanenquartier nach Hamburg-Eppendorf. Nach erster Begutachtung durch Schwanenvater Olaf Nieß wirkte das Tier zwar geschwächt, aber augenscheinlich unverletzt. Aufgrund des Fundortes bekam der kleine Seehund den Namen "Ove".