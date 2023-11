Ein Familienstreit ist in Hamburg-Langenhorn eskaliert und ein 18-Jähriger verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war es kurz nach Mitternacht zwischen Familienangehörigen in ihrer Wohnung zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg sagte. Im weiteren Verlauf sei der 18-Jährige mit einem Messer am Oberkörper oberflächlich verletzt worden.