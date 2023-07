Ein 62-Jähriger ist bei seiner Arbeit in einem Containerterminal in Hamburg tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erfasste ein Lkw den Mann im Ladebereich eines Betriebs. Der 62-Jährige habe die Fläche passieren wollen, während der Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug rangierte und geriet dabei unter den Sattelzug. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er unmittelbar nach dem Unfall am Montagabend. Der Lkw-Fahrer stand unter Schock und wurde von Rettungskräften vor Ort betreut.