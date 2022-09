Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hamburg gestorben. Er fuhr am Mittwochabend vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, als aus einer Seitenstraße ein Auto seine Spur kreuzte, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam es zur Kollision. Der 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle, hieß es. Zum Zustand des 47 Jahre alten Autofahrers gab es vorerst keine Informationen.