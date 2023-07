Tschentscher: Polizeipräsenz am Hauptbahnhof wird verstärkt

Hamburg Tschentscher: Polizeipräsenz am Hauptbahnhof wird verstärkt

Die Polizeipräsenz am Hamburger Hauptbahnhof soll nach Angaben von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher verstärkt werden. "Wir haben gerade jetzt in dem Bereich noch einmal über 20 zusätzliche Polizeikräfte eingesetzt", sagte der SPD-Politiker NDR 90,3 und dem Hamburg Journal. Tschentscher betonte, weiterhin konsequent gegen die Kriminalität dort vorgehen zu wollen. Die Situation habe sich ein Stück weit verbessert, aber die Polizei werde weiter Schwerpunktaktionen dort vornehmen.

Am Montag hatte die Bundespolizei eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der am Hamburger Hauptbahnhof am kommenden Wochenende Waffen und Messer aller Art verboten sind. Dazu zählen etwa Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen - aber auch Taschen- oder Obstmesser, Pfeffersprays und Teleskopschlagstöcke. Abgesehen von der Mönckeberg Passage betreffe diese den gesamten Hauptbahnhof und gelte von Freitag, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 24.00 Uhr.

Hintergrund der Allgemeinverfügung sind die relativ häufigen Körperverletzungsdelikte mittels Waffen und anderer gefährlicher Werkzeuge, insbesondere Messer.

