Ein Unbekannter hat in Hamburg-Rahlstedt eine 84-Jährige in ihrem Haus überfallen. Mit leichten Verletzungen wurde sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Tatverdächtige kam ersten Erkenntnissen zufolge mit einem geringen Geldbetrag davon. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Mann und der Tat geben können.

Der Unbekannte war am Samstagvormittag zwei Mal auf das Grundstück der Frau gekommen. Sie habe ihn anfangs für einen Essenslieferanten gehalten. Während einer kurzen Konversation habe er aber angegeben, nach dem Weg zum Bahnhof Berne zu suchen. Nur wenige Minuten später sei er auf das Grundstück zurückgekehrt und habe unter einem Vorwand das Haus der Rentnerin betreten. Den Angaben zufolge griff er dort die 84-Jährige an und forderte Bargeld von ihr. In Folge einer körperlichen Auseinandersetzung konnte die Frau sich in einem Zimmer einschließen und die Polizei rufen.

Der mutmaßliche Räuber flüchtete noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen mit einer kleinen Summe Bargeld. Die Polizei ermittelt gegen einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, der circa 1,60 Meter groß sei und schwarze Haare habe. Während der Tat habe er eine dunkle Bomberjacke, ein weißes Kapuzenshirt, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe getragen.

Pressemitteilung der Polizei