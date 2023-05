Der erste Warnstreik im Tarifkonflikt für 90.000 Beschäftigte im Hamburger Einzel- und Versandhandel ist am Freitagmorgen in Hamburg wie geplant gestartet. Das teilte eine Verdi-Sprecherin mit. Die ersten Streikenden seien am Morgen die Beschäftigten der H&M Logistik gewesen. Dort hätten sich ab 6 Uhr bereits 100 Menschen draußen versammelt.