Im Hamburger Hafengebiet sind am Freitagmorgen ein Auto und ein Zug zusammengestoßen. Dabei ist eine Frau verletzt worden, wie ein Polizeisprecher am Freitag in Hamburg sagte. Wie schwer die Autofahrerin verletzt ist, war zunächst unklar. Auch zum Unfallhergang konnte der Sprecher zunächst noch nicht viel sagen: Er sei noch "Gegenstand der Ermittlungen".