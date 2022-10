Nach einem versuchten Raub am Hamburger Jungfernstieg hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 16 und 29 Jahren hätten am Mittwochabend einen 20-Jährigen, der gerade sein Handy in der Hand hielt, mit einem Messer bedroht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 20-Jährige flüchtete und alarmierte die Polizei, während die beiden Angreifer ihn verfolgten. Die Beamten nahmen die beiden Verdächtigen in der Nähe des Tatortes fest und stellten ein Messer sicher.