Ein 80 Jahre alter Mann hat in seinem Haus in Hamburg-Bergedorf zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und sie mit lautem Gebrüll vertrieben. Der Senior habe die Männer bei seiner Heimkehr am frühen Mittwochabend auf einer Treppe im Erdgeschoss erblickt und sie sofort angeschrien, teilte die Polizei am Donnerstag in Hamburg mit. Das Duo habe daraufhin mit dem bereits erbeuteten Schmuck über eine Hintertür in den Garten die Flucht ergriffen. Die Täter konnten trotz Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen, einem Polizeihund und einem Hubschrauber nicht gefunden werden. Wie die Männer ins Haus gekommen waren, war zunächst unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Einbrecher gesehen haben.