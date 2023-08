In Hamburg-Dulsberg hat sich ein mit drei Menschen besetztes Auto aus noch ungeklärter Ursache überschlagen und dabei sind drei Menschen verletzt worden. Einer von ihnen, ein 34 Jahre alter Mann, musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Er schwebe nicht in Lebensgefahr. Ein 17-Jähriger und eine 32 Jahre alte Frau kamen mit leichten Verletzungen davon. Wer von ihnen das Auto gefahren hatte, war zunächst unklar. Das sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Es gebe zudem keine Hinweise darauf, dass ein zweites Fahrzeug oder eine Person von außen zu dem Unfall geführt hatten. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit und hat einen Totalschaden.