Die Trauer um Uwe Seeler hat am Donnerstag auch das Tennisturnier Hamburg European Open erfasst. Mit einer Schweigeminute gedachten Zuschauer, Sportler und Organisatoren der Hamburger Fußballlegende. Dabei wurde ein Foto von 1986 eingespielt. Darauf war Tennisliebhaber Seeler in einem Doppel am Hamburger Rothenbaum mit Wimbledonsieger Boris Becker an seiner Seite zu sehen. Ihre Gegner in dem Showmatch waren Beckers Ex-Manager Ion Tiriac und Komiker Otto Waalkes. Seeler, der am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben ist, war passionierter Tennisspieler.