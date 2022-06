Zwei Autos haben am Dienstagnachmittag in einer Tiefgarage im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Fahrzeuge löschen, musste aber aufgrund der starken Rauchentwicklung die Tiefgarage belüften, wie die Feuerwehr mitteilte. Weil der Rauch nach Nordosten zog, warnte die Feuerwehr in den Hamburger Stadtteilen Stellingen, Lokstedt, Bahrenfeld, Groß Borstel und Eidelstedt vor den Brandgasen. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen abschalten, hieß es weiter. Die Brandursache war zunächst unklar.