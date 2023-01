Die Polizei hat in Hamburg-Lurup zwei mutmaßliche Dealer verhaftet und Drogen im Kilogrammbereich sichergestellt. Insgesamt seien am Dienstagmorgen sieben Wohnungen in Lurup, Eidelstedt und Stellingen durchsucht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei seien unter anderem rund 30.000 Euro Bargeld, eine Luxusuhr, mehrere Kilogramm Haschisch, mehr als einhundert Gramm Kokain, etwa ein Kilogramm Marihuana sowie eine scharfe Schusswaffe und zwei Autos sichergestellt worden.