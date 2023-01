In einer Wohnung im zehnten Stock eines Hochhauses in Hamburg-Mümmelmannsberg ist in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle, ein Mensch musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Feuerwehr Hamburg am Mittwoch mitteilte. Ob es sich um den Bewohner oder die Bewohnerin der Wohnung handelt, war zunächst unklar. Auch über die Brandursache und die Höhe des Schadens konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.