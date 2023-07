Im Hamburger Stadtteil Nienstedten ist am Dienstagmorgen an 33 Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen worden. An den Autos wurden Zettel angebracht, die auf die Klimaschädlichkeit der Fahrzeuge hinwiesen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei hatte am Dienstag zunächst keine Kenntnis darüber, ob es sich bei den Autos nur um SUVs handelt.

Bereits vergangene Woche hatten Unbekannte in den Hamburger Stadtteilen Harvestehude und Rotherbaum in der Nacht auf Donnerstag an mindestens 28 Fahrzeugen die Luft aus den Reifen gelassen. Die Polizei prüft derzeit, inwieweit die beiden Vorfälle zusammenhängen. Nach derzeitigem Kenntnisstand vermutet die Polizei, dass es sich in beiden Fällen um die gleichen an die Autos angebrachten Zettel handelt. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.

