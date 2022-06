Ein auf dem S-Bahnhof in Hamburg-Ohlsdorf tödlich verunglückter Radfahrer ist nach Angaben der Polizei vor seinem Sturz von einem anderen Mann angerempelt worden. Das ergab die Auswertung von Überwachungsaufnahmen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 56 Jahre alte Radfahrer war demnach am Dienstagnachmittag mit einem Fuß auf der Pedale stehend über den Bahnsteig gerollt. Dabei sei er augenscheinlich bewusst von einem anderen Mann angerempelt worden.