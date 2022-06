Ein Radfahrer ist am Mittwochabend in Hamburg-Billbrook an einer Kreuzung von einem Lastwagen erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden. Die Besatzung eines Rettungswagens habe den Unfall zufällig beobachtet und Schlimmeres verhindert, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Demnach war der Radfahrer bereits unter die Zugmaschine geraten, ohne dass der Lkw-Fahrer es bemerkt hatte. Die Rettungswagenbesatzung habe das Blaulicht eingeschaltet, sei mit ihrem Fahrzeug vor den Lastwagen gefahren und habe ihn so blockiert. Der Radfahrer, der unter dem Fahrzeug noch nicht eingeklemmt gewesen sei, sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, habe aber lediglich leichte Verletzungen davongetragen.