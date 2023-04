Der Großbrand auf dem Gelände eines Autohändlers in Hamburg-Rothenburgsort ist auch am Dienstagmorgen noch nicht gelöscht. Das Feuer, welches am Ostersonntag ausbrach wird immer noch mit einem Löschzug bekämpft, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Das Feuer zerstörte mehrere Lagerhallen und führte zu einer großen Rauchwolke, die am Sonntag in die Innenstadt zog und eine Warnmeldung für die Bevölkerung auslöste. Zur Brandursache gab es zunächst keine weiteren Details.