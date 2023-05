Nach einem Brandanschlag auf eine iranische Schule in Hamburg-Stellingen im Oktober 2022 bietet die Staatsanwaltschaft nun eine Belohnung von 5000 Euro für Hinweise, die zu der Aufklärung der Tat und Identifizierung der Täter führen. Laut Polizeiangaben von Freitag ermitteln die zuständigen Behörden in dem Fall unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Neben Schulräumen befanden sich in dem Gebäude auch Wohnungen, in denen insgesamt 19 Menschen wohnhaft gemeldet waren. Mehrere von ihnen sollen sich während des Feuers in dem Gebäude aufgehalten haben. Durch den Brand erlitt ein 62-jähriger Mann eine Rauchgasvergiftung und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an und die Polizei hofft auf Hinweise der Bevölkerung.