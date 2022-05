Basketball-Bundesligist Hamburg Towers verstärkt sich im Trainerstab mit dem früheren Nachwuchs-Bundestrainer Fabian Villmeter. Der 41-Jährige übernimmt von Juli an den neu geschaffenen Posten des «Director Basketball Operations and Development», teilten die Hanseaten am Montag mit. Villmeter soll die Schnittstelle im Verein sein, die den Profibereich enger mit der Nachwuchsabteilung verzahnt und Talente gezielt an das BBL-Niveau heranführt. Zudem werde sich Villmeter um die Weiterentwicklung von Talenten und Profis sowie von Spielern kümmern, hieß es in der Vereinsmitteilung.