In der Nähe des Hamburger U-Bahnhofes Farmsen sollen sich mehr als ein Dutzend Menschen eine Massenschlägerei geliefert haben. Dabei wurden am Mittwochabend mindestens zwei Jugendliche verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg sagte. Zuvor hatten Zeugen wegen der mutmaßlichen Massenschlägerei die Polizei alarmiert. Dabei sei die Rede von etwa 20 Leuten gewesen. Als die Beamten am Tatort eintrafen, war die Gruppe allerdings bereits weitgehend verschwunden. Lediglich ein 16-Jähriger mit Schnittverletzungen am Oberarm und ein 18-Jähriger mit Schnittverletzungen am Oberschenkel waren noch da. Beide konnten ambulant behandelt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Schlägerei am Abend eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen am Nachmittag vorausgegangen. Die sollte am Abend geklärt werden und jeder hatte Verstärkung mitgebracht. Wie viele Menschen tatsächlich an der Schlägerei beteiligt waren, sei jedoch unklar.