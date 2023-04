Die Partie des HSV gegen den FC St. Pauli ist diesmal nicht nur emotionsgeladenes Hamburger Stadtduell. Für beide Mannschaft geht es noch um etwas.

Das 109. Hamburger Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli hat sich zu einem Verfolgerduell der 2. Fußball-Bundesliga entwickelt. Vor dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky und Sky-Channel bei Youtube) im Volksparkstadion haben beide hanseatischen Rivalen noch Chancen auf den Aufstieg - was das ohnehin schon prestigeträchtige Duell noch brisanter werden lässt.

Der HSV liegt vor dem 29. Spieltag als Tabellendritter auf dem Relegationsrang mit fünf Punkten hinter dem Ersten Darmstadt 98 und einen Zähler hinter dem 1. FC Heidenheim auf Rang zwei. Ein Sieg der Hamburger wäre wichtig, um den Kontakt zu den beiden Vereinen auf den direkten Aufstiegsplätzen nicht zu verlieren. Der FC St. Pauli ist Fünfter mit sechs Punkten Rückstand auf den Rivalen aus der Nachbarschaft. Verliert der Kiez-Club, dürfte das Thema Aufstiegs für ihn beendet sein.

Erstmals seit der Corona-Pandemie findet ein Stadtderby im Volksparkstadion wieder vor ausverkauftem Rängen statt. 57.000 Zuschauer werden erwartet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und die rivalisierenden Fan-Lager zu trennen und Ausschreitungen zu verhindern.

HSV-Trainer Tim Walter und sein Pauli-Kollege Fabian Hürzeler können ihre Mannschaften voraussichtlich jeweils in Bestbesetzung antreten lassen. Der am vergangenen Samstag beim 0:2 in Kaiserslautern fehlende Jonas Meffert ist wieder fit und wird seine Position im defensiven HSV-Mittelfeld wieder einnehmen. Hürzeler kann wohl wieder auf seinen Abwehrchef Eric Smith zurückgreifen. Der FC St. Pauli hatte am Sonntag ohne Smith gegen Eintracht Braunschweig (1:2) die erste Niederlage nach zehn Siegen kassiert.

Trainer-Team HSV Kader HSV Spielplan HSV Tabelle 2. Bundesliga Tabelle Kader FC St. Pauli Spielplan FC St. Pauli