Bei einer Massenschlägerei im Hamburger Stadtpark ist ein 19-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Insgesamt beteiligten sich etwa zehn Personen an der verbalen und körperlichen Auseinandersetzung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bis auf den Verletzten entfernten sich alle Beteiligten beim Eintreffen der Einsatzkräfte. Er wurde mit oberflächlichen Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen konnte ein 20-Jähriger als Tatverdächtiger ausgemacht werden. Die Ursache für den Streit in der Nacht zum Sonntag blieb zunächst unklar.