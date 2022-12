Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stecken weiter in der Krise. Das 30:31 (13:17) beim SC DHfK Leipzig war am Sonntag bereits die vierte Niederlage in der Bundesliga. Mit jetzt 20:10 Punkten haben sich die Norddeutschen, bei denen Lasse Möller mit acht Toren der erfolgreichste Werfer war, wohl schon frühzeitig aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. Für die Sachsen, die den sechsten Sieg in Serie feierten, war Viggo Kristjansson neunmal erfolgreich. Der Isländer erzielte auch den Siegtreffer kurz vor dem Abpfiff.