Rekordmeister THW Kiel hat zum Auftakt der Saison in der Handball-Bundesliga gleich einen souveränen Heimsieg gefeiert. Die Norddeutschen setzten sich am Sonntag mit 36:23 (17:11) gegen den TVB Stuttgart durch. Bester Werfer der Gastgeber war der schwedische Neuzugang Eric Johansson mit sechs Treffern. Für die Gäste waren Max Häfner und Patrick Zieker je viermal erfolgreich.

Bis zum 7:7 (16.) hielt der TVB, der sich in der Sommerpause unter anderem mit dem früheren Nationalkeeper Silvio Heinevetter verstärkt hatte, einigermaßen mit. Danach aber zog das Team von THW-Coach Filip Jicha das Tempo an. Eine gute Partie bei seiner Liga-Premiere für Kiel zeigte Tomas Mrkva. Der vom Bergischen HC gekommene Schlussmann kam auf 15 Paraden und erzielte einen Treffer. Jicha wollte den klaren Erfolg aber nicht überbewerten: "Man weiß am Anfang der Saison nie, wo man steht", sagte 40-jährige Tscheche bei Sky.

Die Kieler setzten damit ihre eindrucksvolle Serie gegen den TVB fort. Für den THW war es der 15. Sieg im 15. Bundesligaduell mit den Schwaben. Schon am Mittwoch (19.05 Uhr/Sky) geht es für die "Zebras" mit dem ersten Auswärtsspiel weiter. Auf dem Programm steht die Auswärtsreise zum SC DHfK Leipzig, der seine Saisonpremiere am vergangenen Donnerstag durch eine 22:25-Niederlage bei der TSV Hannover-Burgdorf verpatzt hatte.

