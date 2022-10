Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind erfolgreich in die Gruppenphase der European League gestartet. Gegen den spanischen Vertreter BM Benidorm gab es am Dienstagabend einen hart erarbeiteten 35:30 (16:19)-Heimsieg. Bester Werfer der Norddeutschen war vor den 1329 Zuschauern in der Flens-Arena der siebenfache Torschütze Göran Sögard Johannessen. Für die Gäste erzielten Rolandas Bernatonis und Ivan Rodriguez je sechs Treffer.