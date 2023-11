Bei den Kadetten Schaffhausen verliert die SG Flensburg-Handewitt mit 24:25. Im Fernduell geht es jetzt mit den Schweizern um den Sieg in der Vorrundengruppe E.

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihre erste Niederlage in der Vorrunde der European League kassiert. Beim Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen unterlag der Bundesligist am Dienstag mit 24:25 (16:15). Beste Werfer der Flensburger waren Johannes Golla und Johan Hansen mit je fünf Treffern.

Am letzten Spieltag am 5. Dezember fällt nun die Entscheidung über den Sieg in der Gruppe E. Die SG empfängt den HC Lovcen-Cetinje aus Montenegro. Die mit 8:2 Zählern punktgleichen Kadetten treten bei Elverum HB in Norwegen an. Die um 31 Treffer bessere Tordifferenz spricht aber klar für Flensburg. Für die Hauptrunde, die im neuen Jahr nach der Europameisterschaft in Deutschland gespielt wird, sind beide Teams qualifiziert.

Nach einer schnellen 2:0-Führung in der dritten Spielminute bekamen die Norddeutschen Probleme mit ihrem Angriffsspiel. Immer wieder scheiterten sie am kroatischen Keeper Kristian Pilipovic im Kasten der Kadetten. Über weiter Strecken der ersten Halbzeit lagen die Gastgeber vorn.

Durch den Treffer von Mads Mensah Larsen zum 12:11 (23.) übernahm Flensburg wieder die Führung. Beim 22:19 (45.) betrug der Vorsprung dann erstmals drei Tore. Die Schweizer ließen aber nicht locker und belohnten sich in der Schlussphase. Der Isländer Odinn Thor Rikhardsson traf eine halbe Minute vor Abpfiff per Siebenmeter zum Endstand.

