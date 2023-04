Vollends zufrieden mit dem Auftritt seiner SG Flensburg-Handewitt war Trainer Maik Machulla nicht. "Es ist ein Auswärtssieg, aber er ist hauchdünn", sagte der 46-Jährige nach dem 31:30-Sieg seines Teams am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Handball-European-League beim spanischen Vertreter Fraikin Granollers.

Für das Rückspiel am 18. März in der heimischen Arena, in der am 27. und 28. Mai auch das Finalturnier ausgetragen wird, bleibt ein großes Stück Arbeit. Ein Tor Vorsprung "ist im Handball nichts", sagte Machulla nach dem Abpfiff bei den Katalanen.

Dass es am Ende so knapp wurde, hatten sich die Flensburger selbst zuzuschreiben. Vier Minuten vor dem Abpfiff lagen die Norddeutschen noch mit 30:26 in Führung. Sie ließen Granollers aber noch einmal herankommen. "Wir scheitern mehr oder weniger an uns selbst, weil wir unsere Möglichkeiten nicht nutzen", kritisierte Machulla. Auch in der Defensive hätte sich der SG-Coach teilweise mehr Konsequenz gewünscht.

Der Flensburger Torhüter Kevin Möller, der mit 16 Paraden einen großen Anteil am Erfolg hatte, sprach von einem "hart erkämpften Sieg" und ergänzte: "Jetzt ist das so. Und wir gucken nach vorne."

Der Blick der Flensburger richtet sich nun auf Köln, wo am Wochenende erstmals das Finalturnier des deutschen Pokals ausgespielt wird. Auf dem Weg zum möglichen fünften Titel trifft die SG am Samstag (16.10 Uhr/Sky und ARD) im Halbfinale auf die Rhein-Neckar Löwen. Gelingt der Einzug ins Endspiel, wartet entweder der deutsche Meister SC Magdeburg oder der TBV Lemgo Lippe.

