Hamburgs Casper Mortensen in Aktion. Foto

Nach zwei Pleiten haben die HSV-Handballer wieder ein Erfolgserlebnis. Und auch in der Tabelle macht die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen etwas Boden gut.

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat nach zwei Niederlagen hintereinander wieder einen Sieg gefeiert. Gegen den HC Erlangen gab es am Freitag einen 31:23 (17:13)-Heimerfolg. Mit jetzt 12:14 Punkten verbesserte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen um einen Platz auf Rang zehn. Beste Werfer vor den 3359 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg waren Leif Tissier mit sieben Toren für den HSVH sowie Lutz Heiny mit fünf Treffern für Erlangen.

Die Franken versuchten zunächst erfolgreich, mit lang vorgetragenen Angriffen möglichst viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Nach sechs Spielminuten lagen die Gäste mit 3:1 in Führung. Der HSV Hamburg fand durch Spielmacher Tissier im Anschluss zumindest in der Offensive besser ins Spiel. In der Defensive fehlte jedoch weiter der Zugriff.

Erst allmählich übernahmen die Hausherren das Kommando. Vom 12:12 (21.) ging es zur Vier-Tore-Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Hamburg das spielbestimmende Team. Ein 4:1-Lauf in den ersten neun Minuten des zweiten Abschnitts zum 21:14 war schon die frühe Vorentscheidung. Erlangen hatte der Dominanz der Norddeutschen nichts mehr entgegenzusetzen und kam in der zweiten Halbzeit nur noch zu zehn Toren.

Homepage HSV Hamburg Kader HSV Hamburg Spielplan HSV Hamburg Tabelle Handball-Bundesliga