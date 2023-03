Die Rhein-Neckar Löwen bleiben der Lieblingsgegner des HSV Hamburg in der Handball-Bundesliga. Am Donnerstag setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen mit 35:32 (14:13) in Mannheim durch und feierte damit seit der Rückkehr in das Oberhaus den vierten Sieg im vierten Spiel gegen die Löwen. Bester Werfer der Hanseaten war Casper Mortensen mit neun Toren aus neun Versuchen. Für die Gastgeber erzielten Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki je sechs Treffer. Mit 25:21 Punkten verbesserten sich die Hamburger auf Platz sieben.

Die Rhein-Neckar Löwen bleiben der Lieblingsgegner des HSV Hamburg in der Handball-Bundesliga. Am Donnerstag setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen mit 35:32 (14:13) in Mannheim durch und feierte damit seit der Rückkehr in das Oberhaus den vierten Sieg im vierten Spiel gegen die Löwen. Bester Werfer der Hanseaten war Casper Mortensen mit neun Toren aus neun Versuchen. Für die Gastgeber erzielten Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki je sechs Treffer. Mit 25:21 Punkten verbesserten sich die Hamburger auf Platz sieben.

Die Partie vor 8233 Zuschauern in der Mannheimer Arena nahm sofort Fahrt auf. Eine 3:0-Führung der Gäste in der dritten Spielminute konterten die Gastgeber mit vier Treffern in Serie zum 4:3 (6. Minute). Danach enteilte der HSVH wieder auf 7:4 (11.). Stark agierte Hamburgs Torhüter Johannes Bitter, der nacheinander Siebenmeter von Uwe Gensheimer und von Juri Knorr abwehrte. Aber auch der Löwen-Keeper Joel Birlehm zeigte eine gute Leistung.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen. Hamburg legte bis zu zwei Tore vor. Die Mannheimer bewahrten die Ruhe, arbeiteten sich immer wieder heran. In der 55. Minute aber traf Andreas Magaard zum 31:27 für die Gäste und sorgte so für die Vorentscheidung.

Nach einem spielfreien Wochenende sind die Hanseaten erst am 2. April wieder gefordert. Zu Gast in Hamburg ist dann der TVB Stuttgart.

Homepage HSV Hamburg Spielplan HSV Hamburg Kader HSV Hamburg