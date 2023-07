Handball-Star Sander Sagosen will seinem neuen Club Kolstad HB aus Norwegen trotz angekündigter Gehaltskürzungen die Treue halten: "Ich stehe auch in dieser schweren Zeit hinter dem Verein", sagte der ehemalige Spieler des THW Kiel der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). "Ich glaube wirklich an das Projekt und den Verein - trotz allem. Ich möchte wirklich sehen, wie weit und gut wir dieses Jahr in der EHF Champions League sein können", sagte der 27 Jahre alte Norweger weiter.