Trainer Filip Jicha und die Handballer des THW Kiel haben den Glauben an sich selbst nicht verloren. "Wir werden versuchen, das Wunder von Paris zu schaffen", sagte Jicha vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) bei Paris Saint-Germain. Nach der 27:31-Niederlage im Hinspiel müssen die Kieler in der französischen Hauptstadt mit fünf Toren Differenz gewinnen, um die Endrunde der Königsklasse am 17. und 18. Juni in Köln zu erreichen. Bei einem Sieg mit vier Treffern würde ein Siebenmeterwerfen über das Weiterkommen entscheiden.

"Wir werden Mittwoch bereit sein", kündigte THW-Coach Jicha an. Und sein kroatischer Kapitän Domagoj Duvnjak ergänzte: "Ich habe das Gefühl, dass wir in Paris besser als zu Hause spielen werden." Um in Frankreich ein besseres Resultat zu erzielen, müssen die Kieler vor allen den quirligen PSG-Regisseur Luc Steins besser in den Griff bekommen. Der nur 1,72 Meter große Niederländer hatte den "Zebras" im ersten Aufeinandertreffen große Probleme bereitet.

Der deutsche Rekordmeister geht mit einem leichten Nachteil in das Rückspiel. Während die Franzosen nach der ersten Partie in Kiel am vergangenen Mittwoch frei hatten, musste der THW am Samstag noch beim TVB Stuttgart antreten. Beim 37:30-Sieg über die Schwaben konnte Jicha die Kräfte seiner Spieler allerdings einigermaßen gut verteilen.

