Handball-Bundesligist MT Melsungen hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Domagoj Pavlovic reagiert und den Norweger Sindre Aho verpflichtet. Dies teilten die Nordhessen am Sonntag mit. Der 26 Jahre alte Mittelmann wechselt ablösefrei vom norwegischen Tabellenführer Drammen HK an die Fulda und soll vor allem Spielmacher Erik Balenciaga entlasten. Aho erhält einen Vertrag bis zum Saisonende mit einer Option auf Verlängerung.

Aho ist der erste Norweger für die MT in der Bundesliga. Über den Wechsel habe er nicht lange überlegen müssen. "Ich bekomme die Chance, in der stärksten Liga der Welt zu spielen. Und die MT ist ein ambitionierter Verein", sagte Aho. "Ich hoffe, dass ich der MT helfen kann." Auch Sportvorstand Michael Allendorf ist froh, die Lücke im Rückraum so schnell füllen zu können, betonte er.

Pavlovic musste sich Mitte Oktober wegen Meniskusproblemen in seiner kroatischen Heimat einer Operation unterziehen und fehlt dem Tabellen-Zweiten mehrere Monate.

