Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre weiße Weste in der Gruppenphase der European League verteidigt. Das Weiterkommen ist damit sicher.

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich vorzeitig für die Hauptrunde in der EHF European League qualifiziert. Am Dienstagabend kam der Handball-Bundesligist zu einem 38:35 (19:15) gegen den norwegischen Club Elverum und hat nach vier Siegen bei zwei noch ausstehenden Partien in der Gruppe E das Weiterkommen sicher. Bester Werfer der Mannschaft von Cheftrainer Nicolej Krickau war Lukas Lindhard Jörgensen mit 12 Toren.

Allerdings taten sich die Norddeutschen anfangs noch schwer. Nach einer zwischenzeitlichen 8:6-Führung musste Flensburg drei Gegentreffer in Serie hinnehmen, erholte sich aber schnell von diesem Rückschlag und steigerte sich bis zur Pause deutlich.

Nachdem Jörgensen Mitte der zweiten Hälfte mit zwei Treffern in Folge für das 30:23 sorgte, schien die Partie entschieden. Doch die Norweger gaben sich nicht geschlagen und blieben in Schlagweite. Zudem sah Blaz Blagotinsek in der 51. Minute nach seiner dritten Zeitstrafe die Rote Karte. Am Ende behielt Flensburg aber die Oberhand.

EHF European League SG Flensburg-Handewitt Spielstatistiken