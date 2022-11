Der THW Kiel steht vor der nächsten Herausforderung in der Gruppenphase der Handball-Champions-League. Der deutsche Rekordmeister empfängt am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) den dänischen Vertreter Aalborg HB. Mit 4:6 Punkten nach den ersten fünf Partien liegen die Kieler aktuell nur auf Platz fünf in der Vorrundengruppe B. Die Dänen stehen mit 6:4 Zählern einen Rang vor den "Zebras".