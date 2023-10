In eigener Halle sind Flensburgs Handballer eine Macht. Gegen Aufsteiger Balingen gibt es ein 32:28. Auch zwei Rote Karten bringen die Norddeutschen nicht aus dem Konzept.

Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben auch ihr fünftes Heimspiel gewonnen. Gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten gab es am Sonntag vor 6300 Zuschauern in der ausverkauften Campushalle einen 32:28 (15:14)-Sieg, zu dem Teitur Einarsson als bester Werfer sieben Treffer beisteuerte. Mit 12:6 Punkten verbesserte sich die SG auf Platz vier. Für die Gäste war Patrick Volz fünfmal erfolgreich.

Die Gastgeber starteten mit einer starken Defensive. Erst in der siebten Minute war SG-Schlussmann Kevin Möller beim 1:3 erstmals geschlagen. Allerdings taten sich die Flensburger in der Offensive sehr schwer. So hielt Balingens Keeper Mohamed El-Tayar zwei Tempogegenstöße von Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla. Dazu wehrte der Ägypter auch noch einen Strafwurf von Emil Jakobsen ab.

Zu Beginn der zweiten Hälfte stellte SG-Treiner Nicolej Krickau dann Benjamin Buric zwischen die Pfosten. Der Bosnier führte sich mit einer Siebenmeterparade gegen Volz gut ein und gab seinem Team Sicherheit. Linksaußen Jakobsen sorgte mit dem 21:17 (37.) für den ersten Vier-Tore-Vorsprung. Diese Führung geriet auch nach zwei Feldverweisen gegen die Gastgeber nicht mehr in Gefahr. Golla sah nach einem Foul an Jona Schoch direkt die Rote Karte (46.), Mads Mensah Larsen musste nach einem Kopftreffer gegen El-Tayar wegen der dritten Zeitstrafe vom Feld.

Homepage SG Flensburg-Handewitt Tabelle Handball-Bundesliga Kader SG Flensburg-Handewitt Spielplan SG Flensburg-Handewitt