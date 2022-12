Der Umzug der Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV in die Sporthalle Hamburg für das Spiel gegen Sachsen Zwickau beschert dem Club einen vereinseigenen Liga-Zuschauerrekord. Für die Partie am 30. Dezember (20.15 Uhr/Sportdeutschland.TV und Hamburg1) sind bereits mehr als 1800 Karten verkauft worden, sagte Manager Peter Prior am Dienstag. Die bisherige Bestmarke in den 33 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit des BSV liegt bei etwas mehr als 1600 Zuschauern in der Halle Nord in Buxtehude.

Überboten wird die aktuelle Zahl allerdings vom Zuspruch an der Pokal-Endrunde am 16. Mai 2015: Damals richtete der BSV in der Sporthalle das Final Four aus. Das Endspiel zwischen dem siegreichen Gastgeber und dem VfL Oldenburg hatten 3416 Handball-Fans besucht.

