Flensburgs Torhüter Kevin Moller jubelt. Möller feierte am Donnerstag gegen Leipzig sein Comeback. Foto

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt. Das 30:27 (15:17) am Donnerstag über den SC DHfK Leipzig war für die SG wettbewerbsübergreifend das 20. Spiel in Serie ohne Niederlage. Bester Werfer der Gastgeber, die Tabellenvierter der Bundesliga bleiben, war Johannes Golla mit neun Treffern. Für die Sachsen war Matej Klima siebenmal erfolgreich.

Vor den 6300 Zuschauern in der ausverkauften Campushalle startete Kevin Möller im Tor der SG. Der Däne hatte zuletzt wegen einer Knieoperation gefehlt. Aber auch die Paraden des 33-Jährigen halfen den Norddeutschen zunächst nicht. Die Leipziger, gegen die die SG Anfang Dezember vergangenen Jahres ihre bis dato letzte Pflichtspielniederlage kassiert hatten, lagen in der 15. Minute 9:5 in Führung. Bitter für die Flensburger: Schon zuvor musste Rückraumspieler Aaron Mensing mit einer Sprunggelenksverletzung vom Feld.

Einen Flensburger Zwischenspurt zum 14:14 (25.) konterten die Gäste mit einem 3:0-Lauf. Erst nach dem Seitenwechsel fand die Mannschaft von SG-Trainer Maik Machulla zu ihrem Spiel. Mads Mensah Larsen traf in der 44. Minute zum 25:20 und sorgte erstmals für eine deutliche Führung, die bis zum Abpfiff verteidigt wurde.

Nach einem freien Osterwochenende geht es für die Flensburger am kommenden Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) im Viertelfinale der European League weiter. Die Norddeutschen treten bei Fraikin Granollers in Spanien an.

