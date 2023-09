Nach zuletzt zwei Unentschieden gewinnt die SG Flensburg-Handewitt wieder. Zu Beginn ist es aber ein schweres Stück Arbeit für die Norddeutschen, die in der Tabelle einen Sprung nach vorn machen.

Die SG Flensburg-Handewitt hat nach zuletzt zwei Unentschieden in Serie wieder einen Sieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Gegen den Bergischen HC gab es am Donnerstag einen 33:28 (17:14)-Heimerfolg. Die SG verbesserte sich mit 8:4 Punkten auf Rang vier, der BHC fiel mit 2:12 Zählern auf den letzten Platz zurück. Beste Werfer waren Emil Jakobsen mit neun Toren für Flensburg sowie Mads Andersen und Eloy Morante Maldonado mit je fünf Treffern für die Gäste.

Die Flensburger starteten schlecht in die Partie. Nach fünf Minuten hatte sich der Bergische HC eine 4:1-Führung herausgeworfen. Die Gäste profitierten dabei von einigen Fehlern, die sich die SG im Angriff, aber auch in der Abwehr leistete. Erst gegen Ende des ersten Abschnitts fanden die Gastgeber in die Partie. Pytlick krönte einen 4:0-Lauf der SG zur Drei-Tore-Pausenführung.

"Die ersten 20 Minuten waren zu verkrampft und mit zu vielen Fehlern", sagte Flensburgs Sportlicher Leiter Ljubomir Vranjes in der Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel passte bei den Flensburgern das Zusammenspiel zwischen den beiden dänischen Weltmeistern Pytlick und Lukas Jörgensen. Mit seinem Treffer zum 29:24 (52.) sorgte Mads Mensah Larsen für die Vorentscheidung.

Trainer Nicolej Krickau, der in einer Auszeit lautstark mit seinen Spielern schimpfte, hat jetzt mehr als eine Woche Zeit, um mit seiner Mannschaft an Verbesserungen zu arbeiten. Das nächste Ligaspiel findet erst am 8. Oktober (18.00 Uhr/Dyn) beim TVB Stuttgart statt.

Homepage SG Flensburg-Handewitt Tabelle Handball-Bundesliga Kader SG Flensburg-Handewitt Spielplan SG Flensburg-Handewitt