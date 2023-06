Den Bundesliga-Handballern des HSV Hamburg geht im Endspurt um Platz sechs und die damit verbundene Teilnahme an der European League die Luft aus. Nach der 32:36-Niederlage am Mittwoch bei den Füchsen Berlin müssen die Hanseaten das letzte Saisonheimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen die MT Melsungen auf jeden Fall gewinnen. Ein Remis oder eine Niederlage gegen die Nordhessen würde in jedem Fall das Ende der europäischen Träume für die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen bedeuten.