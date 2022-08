Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den Heide-Cup in Schneverdingen gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen setze sich am Sonntag im Finale gegen den Liga-Rivalen SC DHfK Leipzig nach einem Siebenmeterwerfen mit 46:45 durch. Zuvor hatten die Hanseaten bereits gegen den Bundesligisten HSG Wetzlar (29:22) und den französischen Erstligisten Saint-Raphael Var (33:32) gewonnen.

Am Samstag bestreitet der HSVH ein Dreier-Turnier bei Rekordmeister THW Kiel. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch den Zweitligisten VfL Lübeck-Schwartau. Das erste Saisonspiel steht dann am 1. September mit der Heimpartie gegen die SG Flensburg-Handewitt (19.05 Uhr/Sky) an.

