Eine Drei-Tore-Führung kurz vor Schluss reicht den Handballern des HSV Hamburg nicht. Stattdessen gibt es die zweite Niederlage hintereinander. Und der Abstand auf die Abstiegsplätze wird geringer.

Handball-Bundeslist HSV Hamburg hat die zweite Niederlage in Serie kassiert. Beim Bergischen HC gab die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen am Samstag in der Endphase eine Drei-Tore-Führung aus der Hand und unterlag mit 28:29 (14:16). Mit jetzt 10:14 Punkten fielen die Hamburger auf den zehnten Platz zurück und haben nur drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Bester Werfer der Norddeutschen war Frederik Bo Andersen mit acht Treffern. Für die Gastgeber war Linus Arnesson mit sieben Toren am erfolgreichsten.

Die Hanseaten taten sich zu Beginn des Spiels sehr schwer, erzielten in den ersten sieben Minuten lediglich einen Treffer. Der BHC dagegen startete mit großem Selbstbewusstsein. Arnesson überwand den 2,05 Meter großen HSVH-Torhüter Johannes Bitter bei Strafwürfen gleich zweimal mit einem Heber.

Es dauerte bis zum Beginn der zweiten Hälfte, ehe die Hamburger zu ihrem Rhythmus fanden. Das 19:18 durch Andreas Magaard in der 35. Minute war die erste Führung der Norddeutschen überhaupt. Rechtsaußen Andersen erhöhte mit zwei Treffern hintereinander auf 21:18 (39.).

Auch in der 57. Minute lagen die Gäste noch mit 28:25 vorn. Dann aber gelang bis zum Schlusspfiff kein Treffer mehr. Das entscheidende Tor zum BHC-Sieg erzielte Mads Andersen mit einem Distanzwurf.

