Der HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga das schwere Auswärtsspiel beim ThSV Eisenach gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen fügte dem Aufsteiger am Freitagabend bei ihrem 32:28 (15:13)-Erfolg die erste Niederlage im fünften Heimspiel zu.

Der HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga das schwere Auswärtsspiel beim ThSV Eisenach gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen fügte dem Aufsteiger am Freitagabend bei ihrem 32:28 (15:13)-Erfolg die erste Niederlage im fünften Heimspiel zu.

Dabei hatten die Gäste auf ihren Spielgestalter Dani Baijens (Mittelhandbruch) verzichten müssen. Zudem teilte der Club am Nachmittag mit, dass der Niederländer ab der kommenden Saison für Paris Saint-Germain auflaufen wird.

Beide Teams agierten fast die gesamte erste Hälfte auf Augenhöhe. Erst kurz vor der Pause gelang es den Hamburgern, sich nach vier Toren in Folge auf 14:12 abzusetzen und danach auch mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine zu gehen. Auch der zweite Durchgang blieb lange Zeit umkämpft. Mit fünf Toren in Serie zum 29:25 ebneten die Hamburger dann aber den Weg zum Sieg.

HSV Hamburg Handball-Bundesliga Statistiken