Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den 19 Jahre alten Nachwuchsspieler Jarnes Faust mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Club am Montag mitteilte, läuft der Kontrakt des Rechtsaußen zunächst bis zum Ende der aktuellen Spielzeit.

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den 19 Jahre alten Nachwuchsspieler Jarnes Faust mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Club am Montag mitteilte, läuft der Kontrakt des Rechtsaußen zunächst bis zum Ende der aktuellen Spielzeit.

"In der Saison-Vorbereitung und im Trainingslager hat er einen guten Eindruck hinterlassen und sich die Möglichkeit, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen, erarbeitet", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Der gebürtige Itzehoer, der 2020 in den Nachwuchs der "Zebras" gewechselt war, stand bereits als 17-Jähriger im Profikader des THW. Im vergangenen Jahr erlitt er dann einen Kreuzbandriss.

"Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung. Ich möchte das in mich gesetzte Vertrauen in jedem Training und in jedem Spiel mit Leistung zurückzahlen", sagte Faust. Beim Kieler 33:22-Sieg am Sonntag gegen die HSG Wetzlar gelangen ihm vier Tore.

Nach Luca Schwormstede (21 Jahre), dem aktuell verletzten Henri Pabst, Magnus Bierfreund und Ben-Connar Battermann (alle 19) ist Faust das fünfte Talent aus der Jugendarbeit des deutschen Meisters, das in den erweiterten Profi-Kader für die Spielzeit 2023/2024 aufrückt.

Homepage THW Kiel Kader THW Kiel Spielplan THW Kiel Bundesliga-Tabelle Mitteilung THW Kiel