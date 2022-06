Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat die fünfte Saisonniederlage kassiert. Beim TBV Lemgo Lippe unterlagen die Norddeutschen am Sonntag 25:30 (13:14). Emil Jakobsen war mit sieben Treffern bester Werfer der SG, die als Tabellenvierter die Teilnahme an der European League in der kommenden Saison bereits sicher hat. Für den TBV traf Bjarki Mar Elisson elf Mal.