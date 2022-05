Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre starke Form vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Handball-Champions League gegen den FC Barcelona bestätigt. Die Norddeutschen kamen am Sonntag in der Bundesliga bei der TSV Burgdorf-Hannover zu einem überzeugenden 31:26 (16:11) und feierten eine gelungene Generalprobe für das Gipfeltreffen gegen die Katalanen am Mittwoch in eigener Halle.

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre starke Form vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Handball-Champions League gegen den FC Barcelona bestätigt. Die Norddeutschen kamen am Sonntag in der Bundesliga bei der TSV Burgdorf-Hannover zu einem überzeugenden 31:26 (16:11) und feierten eine gelungene Generalprobe für das Gipfeltreffen gegen die Katalanen am Mittwoch in eigener Halle.

Durch den vierten Erfolg in der Liga nacheinander festigten die Flensburger ihren dritten Platz und wahrten die Chance auch eine erneute Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison. Herausragender Werfer der SG war Linksaußen Emil Jakobsen mit neun Treffern bei neun Versuchen. Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla erzielte sechs Tore.

Die Flensburger setzten sich nach elf Minuten (7:6) kontinuierlich ab und gingen mit 16:11 in die Pause. In der zweiten Halbzeit betrug der Vorsprung zwischenzeitlich sogar elf Tore. In der Schlussphase ließen es die Gäste ruhiger angehen, so dass die Niedersachsen noch etwas herankamen. Gefährlich würde es für die SG jedoch nicht mehr.