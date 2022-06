Die Handballer des HSVH Hamburg werden sich in einem Trainingslager auf Fuerteventura auf die Bundesliga-Saison 2022/23 vorbereiten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen vom 23. bis 30. Juli auf die spanische Kanaren-Insel reisen. Eine der wichtigsten Aufgaben in der Vorbereitung wird es sein, die drei Neuzugänge Jacob Lassen, Andreas Magaard und Dani Baijens zu integrieren.

Die Handballer des HSVH Hamburg werden sich in einem Trainingslager auf Fuerteventura auf die Bundesliga-Saison 2022/23 vorbereiten. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen vom 23. bis 30. Juli auf die spanische Kanaren-Insel reisen. Eine der wichtigsten Aufgaben in der Vorbereitung wird es sein, die drei Neuzugänge Jacob Lassen, Andreas Magaard und Dani Baijens zu integrieren.

Unterdessen steht fest, das Spielmacher Leif Tissier wegen seiner Schulterverletzung in den beiden letzten Saisonspielen des HSVH am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) gegen den TVB Stuttgart sowie am Sonntag beim TBV Lemgo Lippe nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Bei Dominik Axmann, der sich am Sonntag beim 22:29 gegen den THW Kiel am rechten Knöchel verletzt hatte, wurde am Dienstag ein Außenbandriss festgestellt. Ob der 22-Jährige in dieser Spielzeit noch einmal aufläuft, soll eine weitere Untersuchung am Donnerstag ergeben.