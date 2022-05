Trainer Torsten Jansen setzt nach dem erreichten Klassenverbleib auf weitere Entwicklungsschritte beim Handball-Bundesligisten HSV Hamburg. «Ich hoffe, dass wir noch nicht am Limit sind. Das würde bedeuten, dass das Potenzial beschränkt wäre», sagte der 45-Jährige in einem Interview mit dem «Hamburger Abendblatt» (Dienstag). «Wir haben junge Spieler, die noch einiges zu lernen haben. Es ist noch Luft nach oben und ich will, dass die Jungs das auch wissen.»