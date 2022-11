Verkaufsoffener Sonntag in Hamburg: Händler optimistisch

Handel Verkaufsoffener Sonntag in Hamburg: Händler optimistisch

Warme Kleidung oder ein Nikolausgeschenk - die Hamburger Händler erwarten an diesem verkaufsoffenen Sonntag zahlreiche Kunden aus der Hansestadt und dem Umland. Der November-Sonntag hat für sie eine besondere Bedeutung.

Die Hamburger Händler rechnen an diesem verkaufsoffenen Sonntag (6. November) mit guten Geschäften. "Wir gehen sehr stark von einem sehr erfolgreichen Sonntag aus", sagte Brigitte Engler vom City-Management auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Seit jeher habe der Sonntag im November für die Händler die höchste Bedeutung, weil die Menschen dann schon die ersten Weihnachtsgeschenke kauften. Auch eine Sprecherin von Europa-Passage und Alstertal-Einkaufszentrum erklärte: "Wir erwarten sehr viele Besucher - auch aus dem Umland."

Da die Temperaturen nun sinken würden, rechnet Engler mit einer großen Nachfrage bei Outdoor-Waren wie warmen Schuhen oder Mützen. Das City Management repräsentiert eigenen Angaben zufolge mehr als 850 Unternehmen in der Hamburger Innenstadt und der HafenCity.

An guten verkaufsoffenen Sonntagen kamen vor der Corona-Pandemie laut Engler rund 400.000 bis 450.000 Menschen für einen Einkaufsbummel. Engler ist optimistisch, dass diese Zahl dieses Mal wieder erreicht werden kann. Auch der vergangene verkaufsoffene Sonntag Ende September sei schon zufriedenstellend gewesen.

"An den letzten verkaufsoffenen Sonntagen hat man schon gemerkt, dass die Menschen wieder gerne einkaufen gehen", berichtete die Sprecherin von Europa-Passage und Alstertal-Einkaufszentrum. Sie gehe eher nicht davon aus, dass die Kunden angesichts steigender Preise, Inflation und Energiekrise zurückhaltender als in früheren Jahren sein werden. "Die Menschen möchten sich gerne etwas gönnen."

Mit Blick auf die nächsten Wochen sagte Engler vom City-Management: "Keiner weiß, wie sich diese Vorweihnachtszeit entwickeln wird im Vergleich zu vor der Pandemie." Die Erfahrungen der vergangenen Wochen hätten aber eine ungebrochene Nachfrage gezeigt, sagte Engler. Deshalb gebe es bei den Händlern große Hoffnung für die kommende Zeit.

In Hamburg kann man an insgesamt vier Sonntagen im Jahr einkaufen - der 6. November ist der letzte Termin 2022. Ein Bummel ist von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Innenstadt und vielen Stadtteilen möglich. Geboten wird ein buntes Rahmenprogramm.

Informationen zum Verkaufsoffenen Sonntag